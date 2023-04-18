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Купить отель в Линдос, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Линдос, Греция
Отель 1 комната
Линдос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
Realting.com
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