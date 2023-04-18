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Купить коммерческую недвижимость в Линдос, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 4,250,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
Отель 1 комнатав Линдос, Греция
Отель 1 комната
Линдос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
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