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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиничный бизнес в пригороде Афин, в Порто Рафти. Комплекс состоит из трех разде…
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