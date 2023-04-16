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Купить коммерческую недвижимость в Limenas Markopoulou, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиничный бизнес в пригороде Афин, в Порто Рафти. Комплекс состоит из трех разде…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Спиридон, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся коммерческое помещение 370 кв.м. в городе Порто Рафти, вблизи торговых улиц. Порто…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Спиридон, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Предлагается на продажу трёхэтажное офисное здание, в городке Артемида, общей площадью 823 к…
Коммерческая 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу объект на стадии строительсвта 240 кв.м в районе Порто Рафти. Первый…
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