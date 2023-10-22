ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Лимин-Херсонису
Складские помещения
Склады в Лимин-Херсонису, Греция
коммерческая недвижимость
32
отели
10
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
периферия Крит, Греция
4 726 м²
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
€8,93 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
420 м²
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
€1,69 млн
Рекомендовать
Коммерческая 8 спален с furnishings
Бохали, Греция
12
4
360 м²
1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер, отопление.…
€627,983
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на город
Греция
612 м²
Для продажи здание 612 кв.м. построен на участке площадью 1.020 кв.м. в городе Агиос Николао…
€595,144
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты с кладовой, с Parking spot Open, с Electrical devices
Nauplion, Греция
4
2
654 м²
ID Недвижимость: 11653 - Κέντρο, промышленная компания на фасаде на первом этаже ПРОДАЕТСЯ ж…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель
Греция
1 016 м²
Продается отель площадью 1016 кв.м в Эпире. У объекта есть кондиционер. Недвижимость продает…
€1,39 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Иерисос, Греция
1
150 м²
1
Продается помещение под ресторан площадью 150 кв.м на Афоне. Помещение состоит из просторног…
€149,114
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
380 м²
1
Продается здание в районе Сеполья в Афинах, с 4 квартирами, с помещением для магазина и подв…
€548,239
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
270 м²
Помещение площадью 270 кв.м расположено на первом этаже, 3-этажного здания и располагается н…
€793,525
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Perni, Греция
1
602 м²
1
Продается бизнес, который состоит из: - коммерческое помещение 115 кв.м. - 3 квартиры по 114…
€289,072
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
180 м²
На одной из центральных улиц Глифады, предлагается на продажу коммерческое помещение общей п…
€575,306
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с видом на город
Греция
1
350 м²
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 350 кв.м. на Крите. Каменное здание функцио…
€624,901
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL