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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Лимин-Херсонису, Греция

7 объектов найдено
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 30 комнатв Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 54 комнатыв Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Коммерческая 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
Коммерческая 11 комнатв Piskopiano, Греция
Коммерческая 11 комнат
Piskopiano, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 4
€ 600,000
Продается бизнес общей площадью 800 кв.м, состоящий из комплекса из 11 апартаментов, а также…
Коммерческая 1 комнатав Koutouloufari, Греция
Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 907,000
Продается бизнес площадью 320 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
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