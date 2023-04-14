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Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Лимин-Херсонису
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция
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20 объектов найдено
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Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 11 комнат
Херсониссос, Греция
11 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площадью 1900 кв.м. в Херсониссосе. Зда…
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
На продажу помещение площадью 2000 кв.м недалеко от популярного, туристического городка Херс…
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается детский лагерь общей площадью 2800 кв.м в регионе Херсониссос. Лагерь имеет большу…
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается инвестиционный объект на первой береговой линии моря. Общая площадь объекта 240 кв…
Коммерческая 8 комнат
Херсониссос, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается Бизнес в городе Херсониссос не далеко от моря. Инвестиционный объект состоит из 8 …
Коммерческая 11 комнат
Piskopiano, Греция
11 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 600,000
Продается бизнес общей площадью 800 кв.м, состоящий из комплекса из 11 апартаментов, а также…
Коммерческая 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 363,000
Продается бизнес с разрешением на открытие ресторана, есть возможность сменить данную лиценз…
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 318,000
Продается четырехэтажное здание площадью 650 кв.м. в Херсонисосе, Крит. Здание не завершено …
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Предлагается на продажубизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадьбизнеса с…
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу комплекс из 14 квартир в порту Херсониссос. Комплекс площадью 580 кв…
Коммерческая 6 комнат
Koutouloufari, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается инвестиционная недвижимость, расположенная в туристическом курортном поселке Херсо…
Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 907,000
Продается бизнес площадью 320 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
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