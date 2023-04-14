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Купить отель с видом на море в Лимин-Херсонису, Греция

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7 объектов найдено
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 30 комнатв Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 1 комнатав Херсониссос, Греция
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнатыв Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 42 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Отель 12 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
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