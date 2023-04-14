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Купить отель с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция

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7 объектов найдено
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 11 комнатв Херсониссос, Греция
Отель 11 комнат
Херсониссос, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
Отель 30 комнатв Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 1 комнатав Херсониссос, Греция
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 42 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Отель 12 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
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