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Купить коммерческую недвижимость в Лимин-Херсонису, Греция

33 объекта найдено
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 11 комнатв Херсониссос, Греция
Отель 11 комнат
Херсониссос, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
Отель 30 комнатв Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагается на продажу бизнес - стоматологическая клиника в самом организованном туристичес…
Отель 1 комнатав Херсониссос, Греция
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнатыв Koutouloufari, Греция
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 18 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. Недвижимо…
Отель 42 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Коммерческая 1 комнатав Koutouloufari, Греция
Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 950,000
Предлагается на продажу бизнес всего в 10 метрах от моря, в одном из крупнейших туристически…
Отель 18 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1200 кв.м на Крите. Гостиница расположена на 4 уровнях и состои…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площадью 1900 кв.м. в Херсониссосе. Зда…
Отель 12 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
На продажу помещение площадью 2000 кв.м недалеко от популярного, туристического городка Херс…
Коммерческая 12 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу комплекс, состоящий из 12 апартаментов и магазина. Комплекс, площадью …
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается здание площадью 400 кв.м на набережной популярного туристического городка, недалек…
Коммерческая 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес, примерная квадратура земельного участка 1000 кв.м, площадь застройки 700 к…
Коммерческая 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается детский лагерь общей площадью 2800 кв.м в регионе Херсониссос. Лагерь имеет большу…
Коммерческая 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается инвестиционный объект на первой береговой линии моря. Общая площадь объекта 240 кв…
Коммерческая 8 комнатв Херсониссос, Греция
Коммерческая 8 комнат
Херсониссос, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается Бизнес в городе Херсониссос не далеко от моря. Инвестиционный объект состоит из 8 …
Коммерческая 11 комнатв Piskopiano, Греция
Коммерческая 11 комнат
Piskopiano, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 4
€ 600,000
Продается бизнес общей площадью 800 кв.м, состоящий из комплекса из 11 апартаментов, а также…
Коммерческая 1 комнатав Piskopiano, Греция
Коммерческая 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 363,000
Продается бизнес с разрешением на открытие ресторана, есть возможность сменить данную лиценз…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 318,000
Продается четырехэтажное здание площадью 650 кв.м. в Херсонисосе, Крит. Здание не завершено …
Коммерческая 1 спальняв Koutouloufari, Греция
Коммерческая 1 спальня
Koutouloufari, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 350 кв.м. на Крите. Каменное здание функцио…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Предлагается на продажубизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадьбизнеса с…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 205,000
Предлагается к продаже бизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадь бизнесас…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу комплекс из 14 квартир в порту Херсониссос. Комплекс площадью 580 кв…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается инвестиционная недвижимость в центре города Херсониссос в 150 метрах от моря! Недв…
Коммерческая 6 комнатв Koutouloufari, Греция
Коммерческая 6 комнат
Koutouloufari, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается инвестиционная недвижимость, расположенная в туристическом курортном поселке Херсо…
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