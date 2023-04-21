Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Kavala Prefecture
  6. Лименария

Коммерческая недвижимость с видом на море в Лименария, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Лименария, Греция
Коммерческая 1 комната
Лименария, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продаётся жилое здание площадью 320 кв.м. на острове Тасос. Здание состоит из:1) Цокольный э…
Realting.com
Перейти