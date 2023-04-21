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Инвестиционная недвижимость в Лименария, Греция

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1 объект найдено
Инвестиционная в Потос, Греция
Инвестиционная
Потос, Греция
€ 320,000
Неполное здание в районе Потоса в Тассосе. Он расположен на участке общей площадью 1000 кв.м…
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