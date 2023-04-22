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Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Лесбос, Греция

Municipality of Mytilene
2
Митилини
2
Municipality of Western Lesvos
1
Petra
1
2 объекта найдено
Коммерческая в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Северные Эгейские острова, Греция
550 м²
€ 325,000
Предлагается на продажу здание (паметник архитектуры) на острове Митилини. Объект площадью в…
Коммерческая 1 комната в Mesotopos, Греция
Коммерческая 1 комната
Mesotopos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Предлагается на продажу здание (паметник архитектуры) на острове Митилини. Объект площадью в…
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