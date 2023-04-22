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Отели в периферийная единица Лесбос, Греция

Municipality of Mytilene
2
Митилини
2
Petra
1
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2 объекта найдено
Отель 1 комната в Vafeios, Греция
Отель 1 комната
Vafeios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Отель 1 комната в Митилини, Греция
Отель 1 комната
Митилини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,450,000
Предлагаем на продажу отель оформленный в традиционном греческом стиле Отель расположен на о…
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