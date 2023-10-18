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Склады в Лемнос, Греция

коммерческая недвижимость
7
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1 объект найдено
Склад 2 комнаты с bright, с Parking spot Open, с Door Simple в Nauplion, Греция
Склад 2 комнаты с bright, с Parking spot Open, с Door Simple
Nauplion, Греция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 58744 - ПРОДАЕТСЯ 2 места, Магазин общей площадью 50 кв.м, на первом этаже…
Цена по запросу
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