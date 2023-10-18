Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Лемнос
  5. Гостиницы, отели

Отели в Лемнос, Греция

коммерческая недвижимость
7
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 25 комнат с мебелью, с охраной, с камином в Nauplion, Греция
Отель 25 комнат с мебелью, с охраной, с камином
Nauplion, Греция
Комнаты 25
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 100 м²
Код недвижимости: 1481 - ПРОДАЕТСЯ 25 мест, Отель общей площадью 1100 кв.м, 2 уровня Lerna M…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти