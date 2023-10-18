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Коммерческая недвижимость в Лемнос, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 4 комнаты с кладовой, с Parking spot Open, с Electrical devices в Nauplion, Греция
Коммерческая 4 комнаты с кладовой, с Parking spot Open, с Electrical devices
Nauplion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 654 м²
ID Недвижимость: 11653 - Κέντρο, промышленная компания на фасаде на первом этаже ПРОДАЕТСЯ ж…
Цена по запросу
Отель 25 комнат с мебелью, с охраной, с камином в Nauplion, Греция
Отель 25 комнат с мебелью, с охраной, с камином
Nauplion, Греция
Комнаты 25
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 100 м²
Код недвижимости: 1481 - ПРОДАЕТСЯ 25 мест, Отель общей площадью 1100 кв.м, 2 уровня Lerna M…
Цена по запросу
Коммерческая с лифтом, с кладовой, с bright в Ermini, Греция
Коммерческая с лифтом, с кладовой, с bright
Ermini, Греция
Площадь 1 077 м²
Property Code: 1717 - FOR SALE Building of total surface 1077 sq.m, on the Ground floor …
Цена по запросу
Склад 2 комнаты с bright, с Parking spot Open, с Door Simple в Nauplion, Греция
Склад 2 комнаты с bright, с Parking spot Open, с Door Simple
Nauplion, Греция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 58744 - ПРОДАЕТСЯ 2 места, Магазин общей площадью 50 кв.м, на первом этаже…
Цена по запросу
Коммерческая с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded в Nfplio, Греция
Коммерческая с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded
Nfplio, Греция
Площадь 11 100 м²
Код недвижимости. 58819 - Agricaltural Nea Tirintha Agios Adrianos ПРОДАЕТСЯ. Размер: 11100 …
Цена по запросу
Коммерческая 4 комнаты с камином, с Painted, с bright в Nauplion, Греция
Коммерческая 4 комнаты с камином, с Painted, с bright
Nauplion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Код недвижимости: 581094 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Nafplio Agia Kiriaki за € 250.000. Это 195 кв…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с Painted, с Entrance Steps, с Door Simple в Nauplion, Греция
Коммерческая 1 комната с Painted, с Entrance Steps, с Door Simple
Nauplion, Греция
Комнаты 1
Площадь 112 м²
Код недвижимости: 601172 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, Место для хранения общей площадью 112 к…
Цена по запросу
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