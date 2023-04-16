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Купить отель с видом на море в периферийная единица Лефкас, Греция

demos leukadas
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2 объекта найдено
Отель 29 комнатв Василики, Греция
Отель 29 комнат
Василики, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
Отель 1 комнатав Steno, Греция
Отель 1 комната
Steno, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м,который расположен в прекрасном местечке Нидри…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лефкас, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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