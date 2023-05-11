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Коммерческая недвижимость в Лаврион, Греция

4 объекта найдено
Магазин 2 спальни в Лаврион, Греция
Магазин 2 спальни
Лаврион, Греция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
€ 85,000
Производство в Лаврион, Греция
Производство
Лаврион, Греция
Площадь 15 000 м²
€ 275,000
Коммерческая 1 комната в Agios Gerasimos, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Gerasimos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Коммерческая 1 комната в Лаврион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лаврион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 5
€ 1,000,000
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