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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в периферийная единица Ласити, Греция

koinoteta elountas
11
Municipality of Kalon Chorion
7
koinoteta brachasiou
6
Municipality of Ierapetra
6
District of Sitia
5
koinoteta milatou
5
Municipality of Agios Ioannis
5
Municipality of Kritsa
4
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15 объектов найдено
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Отель 48 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
48 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Отель 18 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
Отель 12 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Отель 22 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,800,000
Продается комплекс из 3 роскошных вилл рядом с Агиос Николаос.Каждая вилла состоит из 3 спал…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Коммерческая 1 комнатав Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
Коммерческая 1 комнатав Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
Коммерческая 1 комнатав Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната
Кутсунари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 455,000
Продается жилой комплекс в районе Кутсунари, недалеко от города Иерапетра. Комплекс имеет об…
Коммерческая 1 комнатав Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната
Кутсунари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Предлагаем на продажу комплекс квартир в туристической зоне к востоку от города Иерапетра! К…
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Предлагается к продаже недостроенный бизнес из 6 квартир в космополитической Элунде, Крит.Би…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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