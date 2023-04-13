Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в периферийная единица Ласити, Греция

District of Agios Nikolaos
65
Айос-Николаос
27
koinoteta elountas
11
Municipality of Kalon Chorion
7
koinoteta brachasiou
6
Municipality of Ierapetra
6
District of Sitia
5
koinoteta milatou
5
Показать больше
52 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,300,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 30 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Коммерческая 1 комнатав Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается бизнес-комплекс, требующий ремонта в восточной части Крита! Комплекс состоит из 2 …
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
Отель 1 комнатав Пахия-Амос, Греция
Отель 1 комната
Пахия-Амос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель на берегу моря в восточной части Крита. Общая площадь отеля составляет 550 к…
Коммерческая 1 комнатав Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
Коммерческая 1 комнатав Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение общей площадью 130 кв.м в Элунде. Помещение находится на це…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Коммерческая 5 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок, пригодный для бизнеса в Агиос Николаос. Земельный участок включ…
Коммерческая 1 комнатав District of Sitia, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажукоммерческая недвижимостьна Крите. В частности, кафе площадью 100 кв.…
Коммерческая 1 комнатав Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продаются два магазина в прибрежном, курортном посёлке острова Крит. Магазины находятся на н…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м на острове Крит. Помещение расположено н…
Коммерческая 1 комнатав Vainia, Греция
Коммерческая 1 комната
Vainia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. На первом этаже здания расположено комм…
Отель 37 комнатв периферия Крит, Греция
Отель 37 комнат
периферия Крит, Греция
37 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
Отель 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
Отель 18 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Коммерческая 7 спаленв Сития, Греция
Коммерческая 7 спален
Сития, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается Бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Объект расположен на 4 уровнях. Первый у…
Отель 17 комнатв Elounda, Греция
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнатв Elounda, Греция
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается магазин на первой линии с выходом на набережную в самом сердце Агиоса Николаоса. И…
Отель 29 комнатв Elounda, Греция
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
Отель 12 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Коммерческая 1 комнатав Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается бизнес площадью 220 кв.м на Крите. Бизнес состоит из таверны общей площадью 150 кв…
Коммерческая 1 комнатав Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается бизнес площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 22 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Коммерческая 5 комнатв Agia Varvara, Греция
Коммерческая 5 комнат
Agia Varvara, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 425,000
В продаже семейный бизнес сдающихся апартаментов в регионе Лассити. Здание состоит из 5-ти к…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Выставлена на продажу территория в 18.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 2.000 кв.м

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти