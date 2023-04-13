Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферийная единица Ласити, Греция

Municipality of Kalon Chorion
7
koinoteta brachasiou
6
Municipality of Ierapetra
6
District of Sitia
5
koinoteta milatou
5
Municipality of Agios Ioannis
5
Municipality of Kritsa
4
koinoteta broucha
3
Показать больше
44 объекта найдено
Отель 30 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Коммерческая 1 комнатав District of Sitia, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажукоммерческая недвижимостьна Крите. В частности, кафе площадью 100 кв.…
Коммерческая 1 комнатав Мохлос, Греция
Коммерческая 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит. Помещение, площадью 150 кв.м, функционируе…
Коммерческая 1 комнатав Vainia, Греция
Коммерческая 1 комната
Vainia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. На первом этаже здания расположено комм…
Отель 37 комнатв периферия Крит, Греция
Отель 37 комнат
периферия Крит, Греция
37 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
Отель 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
Отель 18 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Коммерческая 7 спаленв Сития, Греция
Коммерческая 7 спален
Сития, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается Бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Объект расположен на 4 уровнях. Первый у…
Отель 17 комнатв Elounda, Греция
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнатв Elounda, Греция
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается магазин на первой линии с выходом на набережную в самом сердце Агиоса Николаоса. И…
Отель 29 комнатв Elounda, Греция
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 89,000
Продается бизнес площадью 90 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на город…
Отель 12 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Коммерческая 1 комнатав Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается бизнес площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 22 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Коммерческая 5 комнатв Agia Varvara, Греция
Коммерческая 5 комнат
Agia Varvara, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 425,000
В продаже семейный бизнес сдающихся апартаментов в регионе Лассити. Здание состоит из 5-ти к…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 520 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Выставлена на продажу территория в 18.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 2.000 кв.м
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продаётся ресторан 350 кв.м расположен на площади 600 кв.м. Помещение полностью оборудовано,…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продаются 2 здания с квартирами под сдачу в элитном районе на острве Крит.Первое здание сост…
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продаеться инвестиционый обект не далеко от Айос Николаос, Крит.Общая площадь здания составл…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается здание с 6 квартирами по 120 м2 каждая.Из всех апартаментов открывается уникальный…
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продажа бизнеса на Крите. На данный момент здания находится на стадии строительства и состои…
Коммерческая 1 комнатав Крица, Греция
Коммерческая 1 комната
Крица, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 141,000
На продажу комплекс квартир общей площадью 218 кв.м с участком 80 кв.м недалеко от города Аг…
Коммерческая 16 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 16 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,135,000
Продается бизнес в популярном туристическом поселке не далеко от города Ираклиона. Бизнес со…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти