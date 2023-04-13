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Купить отель с бассейном в периферийная единица Ласити, Греция
District of Agios Nikolaos
16
Айос-Николаос
7
koinoteta elountas
3
Municipality of Kalon Chorion
3
koinoteta broucha
1
koinoteta milatou
1
koinoteta oreinou
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Municipality of Kalamafka
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Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
48 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
22 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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