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Гостиницы, отели
Купить отель с видом на горы в периферийная единица Ласити, Греция
District of Agios Nikolaos
16
Айос-Николаос
7
koinoteta elountas
3
Municipality of Kalon Chorion
3
koinoteta broucha
1
koinoteta milatou
1
koinoteta oreinou
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Municipality of Kalamafka
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Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Отель 37 комнат
периферия Крит, Греция
37 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
17 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
28 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
29 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
22 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Отель 31 комната
Айос-Николаос, Греция
31 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Предлагается в продажу отель в префектуре Лассити. Отель находится в центре прекрасного горо…
Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция
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