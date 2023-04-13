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Греция
Крит
периферия Крит
Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Ласити, Греция
koinoteta elountas
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koinoteta brachasiou
6
Municipality of Ierapetra
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District of Sitia
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koinoteta milatou
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koinoteta broucha
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koinoteta seteias
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koinoteta agiou stephanou
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koinoteta exo lakkonion
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koinoteta hagiou antoniou
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1
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95 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,160,000
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается пекарня площадью 165 м² и дом площадью 170 м² на участке площадью 4100 м² недалеко…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,300,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 855,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвиж…
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается бизнес-комплекс, требующий ремонта в восточной части Крита! Комплекс состоит из 2 …
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
Отель 1 комната
Пахия-Амос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель на берегу моря в восточной части Крита. Общая площадь отеля составляет 550 к…
Коммерческая 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 73,000
Коммерческое помещение на первом этаже продается в Элунде, в отличным окружением и хорошей и…
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается бизнес общей площадью 640 м² в прибрежной зоне в Аиос Николаос на Крите. Здан…
Отель 42 комнаты
Айос-Николаос, Греция
42 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
Коммерческая 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается медицинское учреждение на Крите. Грандиозное 4-х этажное здание с подземной парков…
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение общей площадью 130 кв.м в Элунде. Помещение находится на це…
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Коммерческая 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок, пригодный для бизнеса в Агиос Николаос. Земельный участок включ…
Коммерческая 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажукоммерческая недвижимостьна Крите. В частности, кафе площадью 100 кв.…
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
48 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продаются два магазина в прибрежном, курортном посёлке острова Крит. Магазины находятся на н…
Отель 35 комнат
периферия Крит, Греция
35 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м на острове Крит. Помещение расположено н…
Коммерческая 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит. Помещение, площадью 150 кв.м, функционируе…
Коммерческая 1 комната
Vainia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. На первом этаже здания расположено комм…
Отель 37 комнат
периферия Крит, Греция
37 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
Коммерческая 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Предлагается на продажу три магазина в Элунде. Магазины находятся на первом этаже здания нах…
Отель 10 комнат
Municipality of Kalamafka, Греция
10 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Проект комплекса вилл был задуман владельцами и притворен в жизнь с любовью и трепетным отно…
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Выставлена на продажу территория в 14.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 840 кв.м и 2-м…
Коммерческая 7 спален
Сития, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается Бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Объект расположен на 4 уровнях. Первый у…
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