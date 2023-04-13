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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Ласити, Греция

koinoteta elountas
11
Municipality of Kalon Chorion
7
koinoteta brachasiou
6
Municipality of Ierapetra
6
District of Sitia
5
koinoteta milatou
5
Municipality of Agios Ioannis
5
Municipality of Kritsa
4
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95 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,160,000
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Ierapetra, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается пекарня площадью 165 м² и дом площадью 170 м² на участке площадью 4100 м² недалеко…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,300,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 855,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвиж…
Отель 30 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Коммерческая 1 комнатав Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается бизнес-комплекс, требующий ремонта в восточной части Крита! Комплекс состоит из 2 …
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
Отель 1 комнатав Пахия-Амос, Греция
Отель 1 комната
Пахия-Амос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель на берегу моря в восточной части Крита. Общая площадь отеля составляет 550 к…
Коммерческая 1 комнатав Vrouchas, Греция
Коммерческая 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 73,000
Коммерческое помещение на первом этаже продается в Элунде, в отличным окружением и хорошей и…
Коммерческая 1 комнатав Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается бизнес общей площадью 640 м² в прибрежной зоне в Аиос Николаос на Крите. Здан…
Отель 42 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Отель 42 комнаты
Айос-Николаос, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
Коммерческая 1 комнатав периферия Крит, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается медицинское учреждение на Крите. Грандиозное 4-х этажное здание с подземной парков…
Коммерческая 1 комнатав Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение общей площадью 130 кв.м в Элунде. Помещение находится на це…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Коммерческая 5 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок, пригодный для бизнеса в Агиос Николаос. Земельный участок включ…
Коммерческая 1 комнатав District of Sitia, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажукоммерческая недвижимостьна Крите. В частности, кафе площадью 100 кв.…
Отель 48 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
48 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Коммерческая 1 комнатав Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продаются два магазина в прибрежном, курортном посёлке острова Крит. Магазины находятся на н…
Отель 35 комнатв периферия Крит, Греция
Отель 35 комнат
периферия Крит, Греция
35 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м на острове Крит. Помещение расположено н…
Коммерческая 1 комнатав Мохлос, Греция
Коммерческая 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит. Помещение, площадью 150 кв.м, функционируе…
Коммерческая 1 комнатав Vainia, Греция
Коммерческая 1 комната
Vainia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. На первом этаже здания расположено комм…
Отель 37 комнатв периферия Крит, Греция
Отель 37 комнат
периферия Крит, Греция
37 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
Коммерческая 1 комнатав Vrouchas, Греция
Коммерческая 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Предлагается на продажу три магазина в Элунде. Магазины находятся на первом этаже здания нах…
Отель 10 комнатв Municipality of Kalamafka, Греция
Отель 10 комнат
Municipality of Kalamafka, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Проект комплекса вилл был задуман владельцами и притворен в жизнь с любовью и трепетным отно…
Отель 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
Отель 18 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Выставлена на продажу территория в 14.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 840 кв.м и 2-м…
Коммерческая 7 спаленв Сития, Греция
Коммерческая 7 спален
Сития, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается Бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Объект расположен на 4 уровнях. Первый у…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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