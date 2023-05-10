Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Магазины

Магазины с видом на море в периферийная единица Лариса, Греция

Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Коммерческая 1 комната в Fourka, Греция
Коммерческая 1 комната
Fourka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коммерческая 4 комнаты в Epano Vathia, Греция
Коммерческая 4 комнаты
Epano Vathia, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 650,000
Коммерческая 1 комната в Analipsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Коммерческая 1 комната в Kontokali, Греция
Коммерческая 1 комната
Kontokali, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Отель 11 комнат в Неа-Скиони, Греция
Отель 11 комнат
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
€ 820,000
Коммерческая 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Analipsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Realting.com
Перейти