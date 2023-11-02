Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. периферийная единица Лариса
  5. Other

Коммерческая недвижимость в периферийная единица Лариса, Греция

коммерческая недвижимость
45
отели
16
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Отель с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 360 м²
Продается здание площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на лес. У …
€594,939
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 4 500 м²
Продается действующий бизнес по обработке и производству металлоконструкций со всем оборудов…
€743,674
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Продается комплекс таунхаусов располагающийся в райском уголке Пиерии, у подножья легендарно…
€842,830
Отель 6 спален с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается здание площадью 500 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€789,943
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
€99,628
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 455 м²
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
€991,565
Отель с видом на горы в периферия Эпир, Греция
Отель с видом на горы
периферия Эпир, Греция
Площадь 625 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€991,565
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 115 м²
На продажу выставлены 2 квартиры и одно студио,общей площадью 115 кв.м., на 1-м этаже, в цен…
€347,048
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 524 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес в регионе Олимпийская Ривьера. Площадь трехэтажной постройки составляет 252…
€697,519
Коммерческая с видом на горы в Греция
Коммерческая с видом на горы
Греция
Площадь 2 000 м²
На продажу помещение площадью 2000 кв.м недалеко от популярного, туристического городка Херс…
€495,782
Коммерческая с видом на море в Греция
Коммерческая с видом на море
Греция
Площадь 47 м²
Продаётся бизнес площадью 47 кв.м. в уютном посёлке, с чистейшим пляжем. Здание располагаетс…
€446,204
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Koutouloufari, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу бизнес всего в 10 метрах от моря, в одном из крупнейших туристически…
€946,633
Realting.com
Перейти