Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. периферийная единица Лариса
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в периферийная единица Лариса, Греция

коммерческая недвижимость
45
отели
16
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с видом на море в Греция
Коммерческая с видом на море
Греция
Площадь 1 080 м²
Предлагается на продажу гостиничное здание в северной части острова Эвия, в городке Лутра Ял…
€545,361
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
Площадь 210 м²
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€991,565
Коммерческая с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 693 м²
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже и коммерческое помещение на п…
€594,939
Отель 300 комнат в Афины, Греция
Отель 300 комнат
Афины, Греция
Комнаты 300
€170,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Elounda, Греция
Комнаты 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 59 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвижи…
€74,734
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 331 м²
Продается бизнес площадью 331 кв.м в центральной Греции
€664,348
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 2 415 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,08 млн
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 1 400 м²
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м в городе Аридея. Помещение функционирует…
€743,674
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 372 м²
Предлагается на продажу здание общей площядью 372 квм на участке 1370 квм Здание состоит из …
€1,39 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 548 м²
Продается бизнес состоящий из 6 квартир и 2 двухуровневых квартир. На первый этаж расположен…
€1,29 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
€338,795
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ефья, Греция
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ефья, Греция
Комнаты 3
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 286 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,49 млн
Realting.com
Перейти