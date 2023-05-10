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Греция
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периферия Фессалия
Гостиницы, отели
Отели с видом на море в периферийная единица Лариса, Греция
Municipality of Larissa
20
Лариса
20
Лептокарья
14
Platamonas
5
Отель
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7 объектов найдено
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Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
50
4
€ 2,200,000
Отель 24 комнаты
Nea Mesagkala, Греция
24
2
€ 1,800,000
Отель 16 комнат
Лептокарья, Греция
16
3
€ 900,000
Отель 19 комнат
Лептокарья, Греция
19
4
€ 1,000,000
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28
4
€ 2,600,000
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
28
4
€ 1,200,000
Отель 25 комнат
Лептокарья, Греция
25
3
€ 450,000
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