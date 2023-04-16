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Купить коммерческую недвижимость в Лангадас, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Лангадас, Греция
Коммерческая 1 комната
Лангадас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается помещение для коммерческой деятельности, площадью 2.600 кв.м, в пригороде Салоник.…
Коммерческая 1 комнатав Irakleio, Греция
Коммерческая 1 комната
Irakleio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается коммерческое помещение в пригороде города Салоники, общей площадью 600 кв.м
Коммерческая 1 комнатав Лангадас, Греция
Коммерческая 1 комната
Лангадас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается коммерческое помещение площадью 270 кв.м. Подвал состоит из 108 кв.м., первый этаж…
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