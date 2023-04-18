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Купить коммерческую недвижимость в Lamia, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Thermopyles, Греция
Коммерческая 1 комната
Thermopyles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается бизнес площадью 350 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью

Параметры недвижимости в Lamia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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