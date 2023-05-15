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Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Лакония, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Asopos, Греция
Коммерческая 1 комната
Asopos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
Отель 1 комната в kyparissos, Греция
Отель 1 комната
kyparissos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,900,000
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
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