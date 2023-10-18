Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. периферийная единица Лакония
  5. Гостиницы, отели

Отели в периферийная единица Лакония, Греция

коммерческая недвижимость
4
Отель В архив
Очистить
2 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Номия, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Номия, Греция
Комнаты 1
Площадь 728 м²
Количество этажей 1
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…
€950,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kyparissos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kyparissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 577 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
€3,90 млн
Realting.com
Перейти