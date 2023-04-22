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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Кипарисия, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Стасио, Греция
Коммерческая 1 комната
Стасио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Здание находится в регионе Пелопоннесе, в округе Мессиния. Объект состоит из: Первый этаж пл…
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