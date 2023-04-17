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Купить склад в Кринидес, Греция

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1 объект найдено
Склад 4 комнатыв Кринидес, Греция
Склад 4 комнаты
Кринидес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м²
€ 900,000
Независимое здание 2000 кв.м. на участке 5000 кв.м. на главной дороге КАВАЛАС - ДРАМАС. СУПЕ…
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