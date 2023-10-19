Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. периферийная единица Козани

Коммерческая недвижимость в периферийная единица Козани, Греция

Козани
7
Муниципалитет Козани
7
Гревена
3
8 объектов найдено
Отель 26 спален в Imera, Греция
Отель 26 спален
Imera, Греция
Количество спален 26
Площадь 2 000 м²
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
€2,40 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Paleokastro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Paleokastro, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу винодельня, расположенная недалеко от города Козани. Площадь участка…
€1,05 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Козани, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Козани, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 170 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание площадью 2170 кв.м. в центре города Козани. Шестиэтажное здание состоит из …
€1,40 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 367 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Двухэтажное помещение владеет площ…
€525,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Помещение состоит из двух этажей и…
€126,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Гревена, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение общей площадью 1500 кв.м. Здание используется как торговый …
€1,05 млн
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings в Namata, Греция
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings
Namata, Греция
Комнаты 21
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Сервия, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Сервия, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 678 м²
Количество этажей 2
Продается здание, состоящее из железобетонного каркаса научастке 3422 кв.м, расположенное в …
€70,000
Realting.com
Перейти