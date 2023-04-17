ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Piraeus
Korydallos
Офисы
Продажа офисных помещений в Korydallos, Греция
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Неа-Фокея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 643,207
Продается коммерческое помещение площадью 365 кв.м на полуострове Халкидики. Помещение состо…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 593,730
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже и коммерческое помещение на п…
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 18,039,846
Греция остров Санторини Отель 5* с пляжем Очаров…
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 64,321
На продажу выставлено помещение 45 кв.м под бизнес в центре города Корфу
Отель
Неос-Мармарас, Греция
800 м²
-1 Этаж
€ 3,537,584
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 800 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка…
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
790 м²
€ 3,032,215
Продается бизнес площадью 790 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон откр…
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,186,342
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Коммерческая
Греция, Греция
910 м²
€ 1,212,886
Предоставляется на продажу комплекс из двух таунхаусов в курортном городке Лутраки. Двухэтаж…
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 200 м²
€ 1,617,181
Предлагается на продажу коммерческое помещение 1.200 кв.м.Помещение состоит из:Подвального п…
Отель
Municipality of Athens, Греция
1 617 м²
€ 5,963,356
Предлагается на продажу Отель общей площадью в1617 кв.мсостоящей из 36 люксовых номеров,кото…
Коммерческая 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 677,842
Предлагаем Вашему вниманию великолепный комплекс, состоящий из национального ресторана и уют…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Fyli, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,009,341
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты