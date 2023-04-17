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Купить коммерческую недвижимость в Korydallos, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается здание общей площадью 1045 кв,м в районе Никеа недалеко от центра Афин. Площадь пе…
Коммерческая 1 комнатав Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается медицинский диагностический центр в районе Никея на центральной улице. Здание сост…
Коммерческая 1 комнатав Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Здание находится в районе Перама. Расположен район недалеко от центра города Пирей. Также в …
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