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Производственные здания в Коропион, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство в Коропион, Греция
Производство
Коропион, Греция
Площадь 3 199 м²
Код недвижимости. 1125 - Эксклюзив Agricaltural Paiania ПРОДАЕТСЯ. Размер: 3199 кв.м, Цена32…
€32,000
Realting.com
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