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Коммерческая недвижимость в Коропион, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Коропион, Греция
Коммерческая 1 комната
Коропион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается зал торжеств в престижном приморском районе на юге Афин, Вуле. Общая площадь трехэ…
Коммерческая 1 комната в Коропион, Греция
Коммерческая 1 комната
Коропион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Здание для любой комерческой деательности расположено в районе Коропи
Коммерческая 1 комната в Коропион, Греция
Коммерческая 1 комната
Коропион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Промышленное здание расположено в районе Коропи
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