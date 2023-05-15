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Коммерческая недвижимость с видом на море в Коринос, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 5 комнат в Коринос, Греция
Коммерческая 5 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 373,000
Продается бизнес площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
Коммерческая 1 комната в Коринос, Греция
Коммерческая 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 425,000
Продается бизнес площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. Н…
Отель 16 комнат в Коринос, Греция
Отель 16 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
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