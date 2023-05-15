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Отели с видом на море в Коринос, Греция

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1 объект найдено
Отель 16 комнат в Коринос, Греция
Отель 16 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
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