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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в koinoteta tourlotes, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Мохлос, Греция
Коммерческая 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит. Помещение, площадью 150 кв.м, функционируе…

Параметры недвижимости в koinoteta tourlotes, Греция

с видом на море
с бассейном
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