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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в koinoteta staurochoriou, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Кутсурас, Греция
Коммерческая 1 комната
Кутсурас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагаем на продажу здание общей площадью 229 кв.м. в регионе Иерапетры на южном Крите. Зд…
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