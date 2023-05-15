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Коммерческая недвижимость с видом на горы в koinoteta seteias, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в District of Sitia, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажукоммерческая недвижимостьна Крите. В частности, кафе площадью 100 кв.…
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