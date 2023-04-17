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Купить коммерческую недвижимость в koinoteta peukon, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Пилалимата, Греция
Коммерческая 1 комната
Пилалимата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается к продаже три недостроенных резиденции на Крите. Более конкретно, первая резиде…

Параметры недвижимости в koinoteta peukon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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