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Купить отель в koinoteta oreinou, Греция

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1 объект найдено
Отель 100 комнатв koinoteta oreinou, Греция
Отель 100 комнат
koinoteta oreinou, Греция
100 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Выставлена на продажу гостиница расположена на территории в 20.000 кв.м, примерная площадь п…
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