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Коммерческая недвижимость с видом на море в koinoteta milatou, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
Коммерческая 16 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 16 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,135,000
Продается бизнес в популярном туристическом поселке не далеко от города Ираклиона. Бизнес со…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается здание с 10 номерами и рестораном в регионе Ласити на Крите. Здание нуждается в ре…
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