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Коммерческая недвижимость с видом на горы в koinoteta milatou, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 16 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 16 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,135,000
Продается бизнес в популярном туристическом поселке не далеко от города Ираклиона. Бизнес со…
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