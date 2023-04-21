Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos
  6. Гостиницы, отели

Отели с видом на море в koinoteta milatou, Греция

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
918 м²
€ 798,820
Предлагается на продажу коммерческое здание площадью в 928 кв.м расположено на одной из самы…
Отель в Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
1 000 м²
€ 2,496,312
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
Отель 23 комнаты в Stalida, Греция
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,791,521
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
€ 798,820
Продается автозаправочная станция полностью оборудована подвалом и цокольным этажом общей пл…
Отель 1 комната в Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,388,695
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Отель в Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
1 600 м²
€ 1,797,345
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 049 м²
€ 329,513
Продается здание площадью 1049 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с мебелью
Отель 120 спален в Chaniotis, Греция
Отель 120 спален
Chaniotis, Греция
6 000 м²
€ 11,700,000
Код недвижимости: HPS8 - Отель НА ПРОДАЖУ в Паллини-Чаниотис за € 10.000.000. Это 6 кв. Отел…
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 599,115
Продается коммерческое помещение (бывшая АЗС) площадью 450 кв.м. Оно также включает в себя д…
Отель 1 комната в Metamorfosi, Греция
Отель 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 577,268
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Коммерческая 1 комната в Nea Gonia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Gonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 227,939
Продается помещение под магазин, площадью 250 кв.Магазин состоится из двух уровней.Цокольный…
Отель 13 комнат в Kriopigi, Греция
Отель 13 комнат
Kriopigi, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,483,514
Продается уютный мини-отель на самом берегу Эгейского моря. Гостиница состоит из 3 этажей, н…
Realting.com
Перейти